Europee, De Luca ad Alemanno: “troviamo una sintesi, spero prevalga la saggezza”. Nella trattativa c’è anche Rizzo

Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza, dice no all’accordo per le Europee con Cateno De Luca ma la trattativa nella notte è ripartita e nell’interlocuzione c’è anche Marco Rizzo con Democrazia Sovrana e Popolare. Nella tradizionale diretta social, il leader di Sud chiama Nord, sottolinea: “ci sono state interlocuzioni notturne con Alemanno. Dobbiamo arrivare a una sintesi, facendo tutti un passo di lato”.

“Questa Europa non va e ha un approccio centralista in cui prevalgono le realtà lobbistiche. Abbiamo un progetto che fa paura e può sfondare non solo la soglia del 4% ma ambire a numeri più alti. Non si possono accampare banalità e motivazioni ridicoli. Ai nostri elettori non interessa chi ce l’ha più grande e chi ce l’ha più piccolo. Mi auguro prevalga la saggezza”, conclude De Luca.

