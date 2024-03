Europee, De Luca a Taranto: “partire in mille e arrivare ad un milione”

StrettoWeb

“Oggi a Taranto abbiamo presentato la nostra strategia per le elezioni europee, partendo da un concetto fondamentale: partire in mille e arrivare a un milione. Questo è il nostro obiettivo, unire le forze civiche per costruire un progetto che parte dal principio meno Europa e più equità”, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“Un progetto in grado di rimettere al centro la sovranità delI’Italia. Grazie a tutti coloro che condividono con noi questa visione e che ogni giorno scelgono di unirsi a noi in questo percorso”, conclude De Luca.

