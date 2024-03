Europee, De Luca: “Rizzo e Toscano fondamentali per il nostro progetto”

StrettoWeb

Cateno De Luca oggi è in Basilicata nel suo tour che lo porterà nel pomeriggio in Calabria. Proseguono, intanto, le trattative in vista delle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno dove Sud chiama Nord è promotore del progetto Libertà. Nella tradizionale diretta social mattutina, il sindaco di Taormina ha dialogato con Francesco Amodeo, blogger ed esponente di Democrazia Sovrana e Popolare. “Spero si possa raggiungere ad un accordo con con Libertà, siamo gli unici anti sistema e Rizzo e Toscano hanno fatto un grande lavoro”, afferma Amodeo.

“Democrazia sovrana e popolare è fondamentale per il nostro progetto, senza Rizzo e Toscano rischiamo seriamente di non arrivare allo sbarramento. Se siamo qui a parlare è perchè vorrei raggiungere una quadra e spero, al più presto, di arrivare ad un incontro definitivo”, sottolinea De Luca.

