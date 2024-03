Europee, De Luca: “con Rizzo, Toscano e Alemanno l’accordo era chiuso, ecco perchè hanno fatto saltare tutto”

StrettoWeb

Volano gli stracci tra Cateno De Luca ed i leader di Democrazia Sovrana e Popolare dopo il mancato accordo (in realtà, come da immagine a corredo, le firme ed il simbolo per andare insieme alle elezioni già c’erano) in vista delle Europee. Il leader di Sud chiama Nord è durissimo e si rivolge ai militanti del suo movimento: “ad ogni post che pubblica Francesco Toscano pubblicate nei commenti l’accordo sottoscritto con Marco Rizzo e Gianni Alemanno il 15 febbraio scorso a Roma. Io ero sempre l’uomo dei droni e Laura Castelli sempre la sottosegretaria di Mario Draghi eppure Rizzo e Toscano avevano già firmato l’accordo per fare la lista assieme a noi ed altri”.

“Perché hanno fatto saltare il tavolo? Perché avevano avuto la dimostrazione che le alleanze messe in campo ci avrebbero portato ad un risultato clamoroso (che faremo anche senza di loro) e nessuno dei due avrebbe avuto la forza individuale di essere eletto quindi meglio far saltare tutto e tutti. Mi dispiace soltanto per le donne e gli uomini di democrazia sovrana e popolare strumentalizzati da uomini ipocriti e senza scrupoli. Forse qualcuno avrebbe bisogno di un tso”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.