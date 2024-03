Europee, De Luca: “con alcuni ci siamo fanculizzati, da altri attendo risposte”

StrettoWeb

Dopo il tour in Puglia, Basilicata e Calabria, Cateno De Luca è tornato in Sicilia sempre impegnato nel progetto di costruzione del progetto “Libertà” in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Nel giorno del suo compleanno, il leader di Sud chiama Nord, nella tradizionale diretta social, spiega: “ci sono 7 forze che sono impegnati a raccogliere le firme, ma è solo un’illusione, non credo riusciranno ad arrivare all’obiettivo. Alcune di loro stavano anche parlando con noi, le nostre porte restano comunque aperte, più siamo e meglio è”.

“Le trattative sono proseguite anche questa notte. Sino alle 4 abbiamo avuto chiamate e messaggi e con qualcuno ci siamo fanculizzati, mentre da altri attendo una risposta chiara”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.