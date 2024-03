StrettoWeb

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, è a Roma per definire gli ultimi dettagli in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Il sindaco di Taormina è impegnato a 360° per allargare il Fronte della Libertà con tutti coloro che condividono il programma su – Europa e + Italia.

“Abbiamo stanato il Giuda, abbiamo raggiunto l’accordo con 17 movimenti politici, quindi chi crea problemi se vuole andare via può andare. Non non accettiamo ultimatum e cose simili”, rimarca De Luca.

