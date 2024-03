Europee, De Luca sulle candidature: “oltre il 50% definite ma aperti ad altri contributi”

StrettoWeb

Si stanno definendo le candidature per le elezioni europee della lista promossa da Cateno De Luca e Sud chiama Nord. “Abbiamo definito oltre il 50% dei candidati, in Sicilia e Sardegna manca solo una donna ma siamo aperti ad altri contributi. Chi può entrare in lista? Serve gente che porti circa 15 mila preferenze a collegio, ci rivolgiamo a sindaci, ad esponenti di movimenti che operano nei territori”, rimarca De Luca.

“Quanti voti servono per il 4%? Circa un milione e 100 mila voti. E’ un’impresa complessa ma credo che ce la possiamo fare. Di certo non sarà semplice”, conclude De Luca.

