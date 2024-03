Europee, De Luca: “basta con personalismi, costruiamo il nostro progetto”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ed impegnato alla costrizione della lista “Libertà” in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Il sindaco di Taormina lancia un monito: “basta con i personalismi, mi rivolgo ai partiti e movimenti che devono costruire insieme a noi la lista. La gente vuole chiarezza ed unità per una proposta chiara con il motto – Europa e + Italia”.

“Se tutti ci impegniamo Libertà può andare ben oltre il 4%, ma ci dobbiamo lavorare tutti”, conclude il leader di Sud chiama Nord.

