Europee, De Luca annuncia: “accordi chiusi, sarò candidato in tutta Italia”

E’ visibilmente soddisfatto, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, nell’annunciare, nella tradizionale diretta social mattutina, la chiusura degli accordi in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. “Il progetto Libertà prende forma, questa notte abbiamo trovato l’accordo con tutti i vari partiti e movimenti, adesso si parte veramente con la chiusura delle candidature in tutti i collegi ed io ci sarò, ma non capolista, in tutta Italia“, rimarca De Luca. Faranno parte della lista anche Alemanno e Rizzo? Il sindaco di Taormina non si è sbilanciato.

“Sarà una settimana complessa, sarò al Nord, poi in Puglia, Basilicata e Calabria per incontri e varie iniziative. Lancio un appello ad amici e sostenitori per la cena di autofinanziamento di Taormina: servono tanti soldi per fare una campagna elettorale per farci conoscere”, sottolinea De Luca.

