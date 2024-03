Europee, De Luca: “tra i nostri alleati c’è un Giuda”

StrettoWeb

Diretta social mattutina per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e punto di riferimento del progetto politico “Libertà” in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. “In mezzo ai nostri alleati c’è un Giuda ed al momento giusto sarà cacciato. Sta passando informazioni al sistema, noi non ci pieghiamo”, rimarca De Luca.

“Il 6 aprile apriremo la campagna elettorale a Roma a Piazza Santi Apostoli e vi ricordo gli appuntamenti del 4 maggio a Taormina per la cena di finanziamento e del 5 maggio a Fiumedinisi“, conclude De Luca.

