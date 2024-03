Europee, De Luca annuncia accordo con ItalExit ma un’altra ItalExit diffida ad usare il nome!

StrettoWeb

ItalExit si, ItalExit no, ItalExit forse. Accordo di Cateno De Luca e Sud chiama Nord con ItalExit in vista delle elezioni europee del prossimo 8-9 Giugno. Dopo l’unità con il partito di Roberto Castelli, già leghista di ferro, il simbolo del progetto “Libertà” si arricchisce di un nuovo “compagno” di avventura. Intanto, in mattinata, è arrivata la diffida, che riportiamo integralmente sotto, di ItalExit per l’Italia sull’utilizzo del nome e simbolo all’interno del progetto del sindaco di Taormina. De Luca sulla questione afferma: “in caso di contenzioso ci faranno solo pubblicità”.

“Procederemo in sede civile e penale nei confronti di chi proverà a utilizzare indebitamente il nostro nome”

“A seguito delle numerose segnalazioni a noi pervenute, che vedrebbero alcuni soggetti tentare di proporsi e interfacciarsi con il nostro elettorato e con altre forze politiche a nome di Italexit, comunichiamo quanto segue. Diffidiamo chiunque, nel vano tentativo di accreditarsi millantando di poter disporre del simbolo e del nome del partito in maniera impropria e deliberata senza di fatto averne alcun titolo e alcuna autorizzazione, di operare a nome o per conto di Italexit per l’Italia”. E’ quanto scrive in una nota il Consiglio di Reggenza di Italexit per l’Italia Andrea Perillo, Antonino Iracà, Roberto Robilotta.

“Abbiamo ritenuto di rendere nota tale circostanza per poter prontamente intervenire riguardo a qualsiasi distorsione e ingannevolezza in merito all’utilizzo illegittimo del nome o del simbolo del partito. Provvediamo altresì a precisare che esiste un solo e unico partito ItalExit per l’Italia: pertanto eventuali comitati e movimenti estemporanei e improvvisati che dovessero presentarsi in nome e per conto di Italexit, sono da ritenersi del tutto estranei al nostro partito e totalmente privi di qualsivoglia legittimità“, rimarca la nota.

“Il nostro partito è inoltre operativo e riconoscibile esclusivamente attraverso i suoi riferimenti ufficiali reperibili sul sito internet di “Italexit per l’Italia”. Abbiamo già dato mandato ai nostri legali di procedere in sede civile e penale, con relativa richiesta di risarcimento danni, contro chiunque dovesse utilizzare indebitamente, anche solo parzialmente e con qualsiasi elemento riconducibile ad Italexit per l’Italia, il nostro nome e il nostro simbolo”, conclude la nota.

