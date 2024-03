Europee, De Luca: “non sono abituato a rimettere in discussioni gli accordi fatti”

StrettoWeb

Diretta social da Roma per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, impegnato nella costruzione del progetto Libertà in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. “Sono nella Capitale per varie sedute spiritiche ed intanto, questa notte, abbiamo chiuso un’ottima candidatura”, rimarca il sindaco di Taormina.

“Non sono abituato a rimettere in discussioni gli accordi fatti e sono disponibile a discutere con tutti coloro che pensano che serve – Europa e + Italia. Oggi c’è il tentativo di ricucire con chi prima ha detto no. Vediamo cosa succede, intanto domani alla Camera dei Deputati sveleremo il secondo accordo”, conclude De Luca.

