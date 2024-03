Europee, il messinese Antoci capolista del M5S in Sicilia e Sardegna

StrettoWeb

“Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e attuale presidente Onorario della Fondazione Caponnetto, correrà con noi in questa competizione al Parlamento Europeo. Sarà capolista nella circoscrizione delle isole Sicilia e Sardegna”. Lo ha annunciato il leader di M5S Giuseppe Conte in un video sui social con accanto Giuseppe Antoci.“Una scelta che mira a portare a Bruxelles le testimonianze e le esperienze più consolidate nel contrasto alle mafie e a tutte le forme di criminalità organizzata”, ha aggiunto Conte.

La soddisfazione di Antoci

“C’è un momento in cui bisogna scendere in campo ma bisogna farlo nel momento giusto e con le persone giuste. Io sono assolutamente convinto che la scelta di entrare a far parte di questa squadra, dove si incarnano fortemente i valori della lotta alla mafia, della lotta alla corruzione, della tutela dell’ambiente, sia un passo importante ma anche necessario per poter ritagliarsi un pezzetto di responsabilità”, ha detto Giuseppe Antoci.

Di Paola: “orgogliosi della candidatura di Antoci”

“La candidatura di Giuseppe Antoci alle prossime Europee col M5S per la circoscrizione isole, è una candidatura forte che, soprattutto, ci riempie di orgoglio. La sua personale storia, quella di un uomo che ancora oggi vive una vita blindata per avere sbarrato la strada al malaffare e avere permesso di assestare pesanti colpi alla mafia dei pascoli, è la plastica testimonianza di una esemplare dirittura morale che non può che fare bene ad una politica sempre più malata, opaca e lontana dai cittadini, che non a caso disertano sempre più numerosi le urne”. Lo afferma il coordinatore regionale M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola.

