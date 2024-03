Europee, Annunziata sarà capolista del Pd. Sei mesi fa diceva: “non mi candiderò mai”

StrettoWeb

Il leader del Pd, Elly Schlein, parlando a “DiMartedì”, ha ufficializzato i candidati di punta per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno al Sud: “stiamo costruendo le liste, una squadra che metta insieme un’apertura verso la società civile. Accanto a questo le più solide figure del Pd. Abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Pd al Sud, non solo perché è una figura di grande valore per il lavoro che ha fatto da giornalista per tanti anni, ma soprattutto perché ha una grandissima conoscenza della politica estera internazionale”. “Il numero due sarà uno dei più bravi sindaci d’Italia, sto parlando di Antonio Decaro”, rimarca il segretario Dem.

Di certo, Lucia Annunziata, non ha dimostrato molta coerenza: la stessa giornalista a settembre del 2023 aveva smentito di volersi candidare. “Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee”, aveva detto Annunziata dopo aver lasciato la Rai in polemica con il Governo Meloni. Cosa avrà fatto cambiare idea ad Annunziata?

