Europee: le alleanze di Calenda, i movimenti che andranno con Azione

I partiti sono in fibrillazione in vista delle imminenti elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Azione di Carlo Calenda correrà con il Partito Repubblicano Italiano, Popolari Europeisti Riformatori, Associazione Socialista Liberale e NoS. “Le attuali proposte politiche programmatiche sostenute da Azione e dal Partito Repubblicano Italiano hanno importanti convergenze sulla politica estera, le politiche europee, le riforme costituzionali, l’autonomia differenziata, e non solo, anche sulla riforme sulla giustizia, della sanità e delle politiche economiche e di bilancio”. Nella nota rilasciata, si legge che i leader di Azione e Partito Repubblicano sono concordi sull’esigenza di realizzare un’area comune per radunare “le componenti liberaldemocratiche, repubblicane, popolari, liberal–socialiste e riformiste. L’obiettivo è quello di superare l’attuale schema bipolare”.

Calenda: “sono soddisfatto”

“Da repubblicano mazziniano sono particolarmente orgoglioso e felice di annunciare che Azione ha firmato un accordo federativo con il Partito Repubblicano Italiano per le elezioni europee e per quelle amministrative”, ha annunciato Carlo Calenda sui suoi profili social. “Azione–Siamo Europei è aperta alla costruzione di una lista che raccolga riformisti, liberali, popolari. Dopo l’adesione di Per, dell’Associazione Socialista Liberale, NOS e dei Repubblicani apriremo un tavolo con le altre forze che si riconoscono nelle culture che hanno costruito l’Europa”, conclude Calenda.

