Eurocup, arriva la prima vittoria per la Reggio BiC

È arrivata, al temine di un match davvero bellissimo, la prima vittoria in Eurocup per la Multiservice 5D Reggio Bic. Dopo due sconfitte, la formazione reggina è riuscita a portare a casa un risultato importantissimo in questa competizione che si svolge tra le mura amiche del Palacalafiore. Vittoria che arriva davanti ad una cornice di pubblico ampia, (l’intero parterre quasi pieno) con alcuni istituti scolastici venuti apposta per l’occasione).

La partita

Il primo quarto è una vera e propria battaglia tra la Multiservice 5D e il Luc Lille. La gara sempre punto a punto, offre un vero e proprio spettacolo. I francesi mantengono sempre un vantaggio di due lunghezze, però nei minuti finali la formazione di casa riesce a trovare il guizzo per portarsi in vantaggio grazie a una difesa in stile arcigna, ma anche a una concentrazione maggiore e soprattutto precisione al tiro. Il capitano Sripirom si fa portabandiera e insieme ai compagni costringono i transalpini a errori e tiri forzati. Il primo quarto termina per 13-14 in favore della Multiservice 5D.

Il secondo periodo inizia con una difesa press dei reggini che cercano di trovare l’allungo, ma il Lille è bravo ad attutire il colpo. Complici anche errori da sotto per i reggini, i francesi riescono ad approfittarne per realizzare in contropiede ma coach Antonio Cugliandro è bravo a fermare il tutto con un timeout. Il Lille non molla la presa e cerca di scappare ma i reggini con una prova di forza e orgoglio non ci stanno, e con tanta grinta, nonostante gli errori al tiro, riescono a stare vicino ai transalpini tanto da non permettergli la fuga. Si va all’intervallo lungo sul 32-27 in favore del Lille ma con una Multiservice 5D che non molla.

Il terzo quarto si apre con una Reggio Bic decisa più che mai a recuperare lo svantaggio accumulato. I ragazzi amaranto a testa bassa, recuperano punto su punto e trovano anche il vantaggio momentaneo grazie a una “bomba” di capitan Sripirom. I transalpini non ci stanno e rispondono dall’altra parte, e ne esce nuovamente un match testa a testa che fa divertire ancor di più il pubblico presente. Ne beneficiano gli ospiti del Lille però, che riescono ad allungare ancora una volta, complici gli errori dei reggini e anche la fatica che si fa sentire. Termina 51-44 il penultimo tempo in favore del Luc Lille.

Il quarto e ultimo periodo è un vero spettacolo per se non addirittura il più bello di questi due giorni di gare. Coach Cugliandro manda dentro Fikov e Billi per far rifiatare i suoi, l’intuizione è perfetta. I reggini rimontano con recuperi e canestri facili, i francesi provano a rispondere agli assalti dei reggini, ma la voglia di vincere è fortissima. Capitan Baz si carica tutta la squadra sulle spalle impostando le azioni e gestendo il cronometro, ma tutto insieme difendono ogni pallone e spingono a commettere errori agli avversari. Si riesce a recuperare anche l’ultimo pallone ed è solo questione di pochi secondi, arriva la prima vittoria di questa Eurocup per la Multiservice 5D.

È stata una partita davvero difficile combattuta fino alla fine ma proprio per questo il sapore della vittoria è ancora più bello. Finisce 57-63 per la Multiservice 5D che questa sera concluderà l’Eurocup con l’ultima sfida contro i turchi del Vakiflar alle ore 18:15.

