Essere imprenditori in Calabria: le sfide nel roadshow di Unioncamere

Si terrà il prossimo giovedì 28 marzo, a partire dalle ore 10.00, presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme il roadshow dal titolo “Infrastrutture e intermodalità: leve competitive per gli imprenditori calabresi”, evento di presentazione dei risultati del Progetto di Fondo Perequativo Infrastrutture 2021-2022 promosso e organizzato da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi. Nel corso dell’evento verranno presentati l’aggiornamento del “Libro Bianco regionale delle priorità infrastrutturali del sistema imprenditoriale della Calabria – Edizione 2024”, i risultati di una importante indagine realizzata presso quasi 800 imprese calabresi che afferiscono ai settori della manifattura e dei trasporti e logistica su tematiche relative ai costi della logistica, ai fabbisogni energetici e agli strumenti di attrazione di investimenti.

Infine uno “Studio sull’accessibilità del sistema aeroportuale calabrese con mezzo privato e pubblico” sviluppato dall’Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria Civile per conto di Unioncamere Calabria-Uniontrasporti scrl al fine di individuare criticità e potenzialità per meglio favorire la mobilità delle persone e delle merci. A discuterne e confrontarsi saranno i principali stakeholders territoriali di riferimento, esponenti del mondo politico, istituzionale, associativo, universitario e della ricerca, gestori delle infrastrutture materiali.

In tale direzione prosegue, pertanto, l’impegno del Sistema camerale regionale che, attraverso la seconda annualità del programma Infrastrutture, svolge un ruolo di stimolo e raccordo tra le imprese che rappresenta e le istituzioni centrali e locali fornendo un contributo per mettere in campo una migliore e più partecipata strategia di sviluppo ed efficientamento dei trasporti e della logistica.

Tale progettualità trova, inoltre, pieno compimento nel Protocollo di collaborazione – per attività di promozione, supporto e sviluppo di competenze in materia di infrastrutture – sottoscritto da Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali e Unioncamere Calabria in una visione più ampia e condivisa di sinergia istituzionale e valorizzazione delle risorse.

