Eroico salvataggio al largo di Lampedusa: 50 migranti in salvo, ma un minore manca all’appello

Un migrante è disperso dopo che 51 migranti, tra cui gambiani, guineani, malesi e senegalesi, sono finiti in mare durante il soccorso del loro barchino di ferro da parte della Guardia Costiera al largo di Lampedusa. I militari della motovedetta hanno recuperato 50 persone, fra cui 11 donne e 2 minori, ma all’appello mancherebbe un ragazzo. Il natante di 7 metri è salpato, secondo quanto raccontato dagli stessi migranti naufragati, venerdì sera da Sfax in Tunisia.

Ragazzo di 15 anni disperso in mare, ricerche a Lampedusa

“Manca mio fratello, non c’è mio fratello. Dov’è mio fratello?“. È una volta giunti a molo Favarolo di Lampedusa, subito dopo lo sbarco dei 50 migranti finiti in acqua e soccorsi dai militari della guardia costiera, che una ventenne, forse poco meno, della Guinea ha iniziato a urlare e a richiamare l’attenzione di soccorritori e volontari.

Fra i naufraghi, raccolti in mare dagli uomini della motovedetta Cp 319, non c’è infatti il ragazzo quindicenne. Sono subito partite le ricerche, nell’esatto punto in cui i migranti – durante le operazioni di trasbordo – sono finiti in acqua. Ancora una volta, nonostante gli inviti dei militari della Capitaneria a stare fermi perché lentamente tutti sarebbero stati trasbordati, i migranti si sono spostati tutti verso il lato della motovedetta e il barchino di 7 metri in ferro si è ribaltato.

Dimezzato numero di migranti sbarcati in Italia nel 2024

Il salvataggio avviene nello stesso giorno in cui viene data la notizia che gli sbarchi di migranti in Italia sono più che dimezzati nei primi tre mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023. Il dato emerge dal cruscotto statistico del Viminale, secondo cui dal primo gennaio 2024 al 22 marzo sono sbarcati 9.479 migranti mentre nello stesso lasso di tempo erano stati 20.364 (l’anno ancora precedente, nel 2022, erano stati 6.379).

In merito, invece, ai minori stranieri non accompagnati, in questo stesso periodo nel 2023 erano stati circa 2.000 mentre nel 2024 sono stati 688.

