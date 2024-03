Giornata Internazionale dell’Epilessia, a Reggio Calabria spettacolo teatrale a scopo benefico

StrettoWeb

Lunedì 12 febbraio 2024 si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’Epilessia, patologia neurologica, ancora oggi gravata da un pesante stigma sociale. La Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) si impegna ad aderire alla campagna di sensibilizzazione promuovendo diverse iniziative e per questo la Dott.ssa Vittoria Cianci, Coordinatore della Macroarea LICE Calabria-Sicilia, ha organizzato, a Reggio Calabria, grazie alla disponibilità della Compagnia Teatrale di Orti’ “La quinta Essenza” la messa in scena de “L’Eredità dello zio canonico”, una rappresentazione teatrale a scopo benefico che colleghi la funzione sociale dell’evento a un momento di piacevole intrattenimento, contribuendo ad accendere un faro su una patologia come l’epilessia e a promuovere nella popolazione maggiore consapevolezza e integrazione sociale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.