Energia: a Cosenza la seconda tappa del tour Mase per promuovere le CER

Ha fatto tappa ieri a Cosenza “InsiemEnergia”, il ‘giro dell’Italia’ per promuovere le Comunità energetiche rinnovabili. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il Gestore dei Servizi Energetici e Unioncamere, ha portato in Calabria l’evento per affermare su larga scala il modello delle CER, una rivoluzione nella produzione e consumo di energia. Ha partecipato ai lavori anche il ministro Gilberto Pichetto.

L’obiettivo di “InsiemEnergia” è quello di diffondere nei prossimi mesi in tutte le Regioni e Province autonome le novità del decreto di incentivazione delle CER, per far conoscere le opportunità per comunità, imprese, territori e associazioni. All’evento di Cosenza ha preso parte anche il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

L’obiettivo è far crescere la consapevolezza tra tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici delle potenzialità di questo innovativo strumento, che può determinare abbattimento dei costi e dell’impatto ambientale, sicurezza nelle forniture e superamento della povertà energetica, in un contesto di diffusione delle rinnovabili e rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione.

Il decreto CER prevede sia la tariffa incentivante che un contributo a fondo perduto, consentendo rilevanti opportunità di sviluppo sostenibile in tutte le realtà italiane e specialmente sotto i cinquemila abitanti, dove possono cumularsi le due modalità di incentivazione.

