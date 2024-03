StrettoWeb

“È scandaloso che venga processato per aver fatto rispettare la legge!”. Così Elon Musk su Twitter in risposta a Matteo Salvini e a Eva Vlaardingerbroekche in precedenza aveva in un posto elogiato l’azione del leader della Lega sul fronte dei migranti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.