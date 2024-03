Elezioni USA, Biden: “c’è un candidato anziano e l’altro sono io”. Ma è più vecchio lui…

StrettoWeb

Nelle elezioni del 2024 c’è “un candidato che è troppo anziano e mentalmente inadatto alla presidenza. L’altro candidato sono io“. Lo ha detto Joe Biden, sottolineando che “la libertà è sotto attacco. Le bugie sulle elezioni del 2020, il complotto per capovolgerne il risultato, l’appoggio all’insurrezione del 6 gennaio sono le maggiori minacce alla nostra democrazia dalla guerra di secessione. Nel 2020 hanno fallito ma la minaccia rimane”.

Peccato, per Biden (81 anni) che Trump (77 anni) sia più giovane, o meno vecchio, dell’attuale presidente americano in carica. E in ogni caso, a prescindere dall’età, certamente in situazioni di salute meno compromesse.

