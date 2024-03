Elezioni, Tajani: “bene se Azione e Italia Viva sostengono il centrodestra in Basilicata e Piemonte”

StrettoWeb

“Se Azione e Italia Viva decidono di sostenere Bardi e Cirio è una scelta che accogliamo con favore. Dimostra che i nostri presidenti hanno lavorato bene e sono in grado di allargare una coalizione di centrodestra. Il nostro buon governo, insieme agli alleati di centrodestra, è in grado di attrarre altre forze. Si tratta di governo locale”. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto durante Agorà Weekend in onda su Rai3.

“Attendiamo la conferenza di Calenda, le decisioni di Azione in Basilicata. Vedremo cosa succede. Mi auguro che anche in Piemonte ci sia un allargamento dei confini alla maggioranza di centrodestra a dimostrazione che il nostro buon governo è in grado di avere, noi si, il campo largo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.