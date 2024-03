StrettoWeb

“Le autorità italiane, a differenza di altri Paesi occidentali, non hanno interferito con l’organizzazione del voto per le elezioni presidenziali russe”. Lo ha affermato alla agenzia Tass l’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov. Per la prima volta il voto è stato organizzato sul territorio dell’ambasciata e non del dipartimento consolare.

L’ambasciatore russo in Italia ha sottolineato che “le elezioni presidenziali russe rappresentano il fattore più importante per unire il popolo e tutti i connazionali che si trovano all’estero. Vorrei sottolineare la posizione delle autorità italiane, che, a differenza di numerosi altri leader dei Paesi occidentali, fin dall’inizio non hanno interferito con l’organizzazione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni presidenziali della Federazione Russa in Italia. È stata organizzata un’interazione costruttiva con le autorità e le forze dell’ordine al fine di prevenire possibili incidenti o provocazioni e anche di creare un ambiente favorevole e sicuro per il voto”, ha detto il diplomatico ai giornalisti.

