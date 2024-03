Elezioni: rottura Rizzo-Visalli, “Rometta sei Tu” esce dalla coalizione “Noi con Voi”

StrettoWeb

Il sodalizio politico tra l’attuale consigliere comunale Peppe Rizzo e la coalizione “Noi con Voi” è ai titoli di coda. Rizzo, in accordo con il suo gruppo “Rometta sei tu”, di cui ne è coordinatore, ha deciso di non proseguire la collaborazione politica con la coalizione “Noi con Voi” guidata da Nino Visalli. Peppe Rizzo, personaggio attivo per la promozione del territorio grazie a diversi format sui social e con iniziative legate ad eventi, ha preso una decisione forte e decisa, ma a suo dire, ponderata e convinta.

EventiPress lo ha intercettato chiedendogli un pensiero in merito, queste le sue dichiarazioni: “ho grande stima per Nino Visalli persona per bene ed eccellente professionista ma non c’erano più le condizioni per andare avanti. La nostra convivenza politica ha fatto evidenziare che non sempre il ticket esperienza ed innovazione possa funzionare”. Alla domanda sui progetti futuri ha risposto: “staremo a vedere, sicuramente qualcosa accadrà…”

