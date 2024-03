Elezioni Regionali, Conte: “noi non esprimiamo dei veti”

StrettoWeb

“Noi non esprimiamo dei veti, nel nostro corso c’è una politica col sorriso, che rispetta gli altri, ma è difficile se devi lavorare con dei leader che dichiarano pubblicamente che il loro obiettivo non è la competizione sana, ma distruggere il M5S“. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, alla presentazione del libro “Capocrazia” di Michele Ainis, a Roma, parando di alleanze.

“Qual è il tema vero delle alleanze? In Sardegna c’era un progetto credibile e serio. Abbiamo stravinto. All’indomani di quella vicenda ho letto che qualcuno ha detto ‘con Conte dobbiamo cominciare a parlare’ ma in campagna elettorale sono stato cannoneggiato io e il M5s, dipinti come la iattura, il disastro del sistema italiano. Se non c’è coerenza, concretezza, allargare il campo per una sommatoria politica non funziona”, rimarca Conte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.