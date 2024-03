Elezioni Regionali Abruzzo: affluenza alle urne alle ore 19

StrettoWeb

Urne aperte sino alle 23:00 per l’elezione del Presidente della Regione Abruzzo e per il rinnovo del Consiglio regionale. L’affluenza alle ore 19, è più alta di circa l’ 1% rispetto alla tornata del 2019 (in basso tutti i risultati) e si attesta al 43,93%. Si vota, quindi, in 305 comuni abruzzesi. I seggi elettorali sono 1.634, di cui 13 ospedalieri. Il totale degli elettori è pari a 1.208.276. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede che avverrà dopo le 23:00.

Affluenza

Abruzzo ore 19:00 (1.634/1.634 Sezioni)

Chieti: 40,47% (0%)

L’Aquila: 47,51% (+3%)

Pescara: 44,45% (+0,5%)

Teramo: 44,67% (+0,7%)

E’ sfida tra Marsilio e D’Amico

La sfida è a due: Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, e Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra. Marsilio è il governatore uscente della Regione Abruzzo. Iscritto a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, è sostenuto anche dalle liste di Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati e Marsilio Presidente. D’Amico è l’ex rettore dell’Università di Teramo ed ex presidente del Trasporto Unico Abruzzese (Tua), società che gestisce il trasporto pubblico urbano. Candidato del centrosinistra appoggiato da un campo larghissimo, può contare sul sostegno di 6 liste: Pd, M5S, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e Democrazia Solidale, Italia Viva con Partito Socialista Italiano e +Europa, Abruzzo Insieme (lista civica).

Legge elettorale: no al voto disgiunto

L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita, può richiederla, anche nel giorno della votazione, all’ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali.

L’elettore può:

votare un candidato Presidente, e il voto NON si estende alle liste ad esso collegate

si estende alle liste ad esso collegate votare una lista, e il voto si estende anche al candidato Presidente ad essa collegato

votare un candidato Presidente e una delle liste ad esso collegate.

L’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati a consigliere della lista prescelta, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Se esprime due preferenze, queste devono essere di genere diverso (per una donna e per un uomo, o viceversa, comunque della medesima lista); in caso contrario la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima.

Non è consentito il voto disgiunto: sarà considerata nulla, la scheda con il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate.

