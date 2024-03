Elezioni in Portogallo: seggi aperti. Ventura si scaglia contro Lula: “se vinciamo non entrerà nel nostro paese”

StrettoWeb

Urne aperte in Portogallo per il rinnovo del Parlamento portoghese. Circa 10,8 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i 230 parlamentari dell’Assemblea della Repubblica, in seguito alla fine anticipata della legislatura (la tornata era prevista per il 2026), causata da un’inchiesta giudiziaria. In corsa ci sono 15 partiti e tre coalizioni. Un elemento importante è l’ascesa del movimento di estrema destra, Chega, che potrebbe ottenere un considerevole successo.

Ultimi sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi di Politico, l’Alleanza a guida PSD dovrebbe attestarsi al primo posto tra il 31% e il 32% dei voti. Il Partito Socialista (PS) tra il 28% e il 29%, mentre Chega tra il 17% e il 18%.

Il leader di Chega contro Lula

Il leader di Chega, André Ventura, ha affermato: “se il partito Chega vincerà le elezioni legislative, il signor Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, non entrerà in Portogallo. In questo Paese abbiamo ancora voce in capitolo, e in questo Paese scegliamo ancora chi viene e chi non viene. Abbiamo già molti individui corrotti qui; non abbiamo bisogno che ne arrivino altri da fuori. Lula resterà all’aeroporto e che se insiste, andrà in prigione“.

