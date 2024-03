Elezioni in Turchia, Erdogan sconfitto

StrettoWeb

Brutte notizie Recep Tayyp Erdogan. Alle elezioni amministrative in Turchia vince nettamente l’opposizione. Lo spoglio dei voti è ancora in corso in tutto il Paese ma ad Istanbul il sindaco uscente e candidato del partito Chp di opposizione, Ekrem Imamoglu, ha incrementato il vantaggio su Murat Kurum, il candidato scelto dal presidente turco per riconquistare la città.

Anche nella Capitale Ankara le speranze di Erdogan di riprendere il controllo della città sono pochissime. Il candidato del Chp e opposizione, il sindaco uscente Mansur Yavas, è al 58.4%, mentre il candidato dell’Akp di Erdogan è al 33%. In tutta la Turchia l’affluenza è stata nettamente superiore al 90%, hanno infatti votato in 61.4 milioni di cittadini. In base ai seggi scrutinati il partito Akp di Erdogan perde lo scettro di prima forza politica del Paese con il 37,1% delle preferenze e viene superato dai repubblicani del Chp che hanno ottenuto il 38,47% dei voti. In calo i filo curdi, al momento fermi al 5,7%, circa la metà delle preferenze ottenute in passato.

