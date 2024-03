Elezioni Europee, Renzi: “sarò candidato in tutt’Italia”

StrettoWeb

“Alle elezioni europee si misureranno tante idee diverse, il Partito democratico europeo ha mandato un messaggio forte e chiaro. Per la prima volta saro’ candidato in tutte e 5 le circoscrizioni perche’ penso che tutti quelli che continuano a parlare nei talk show di sondaggi debbano avere una risposta e la risposta gliela daremo 8-9 giugno per una scommessa d’Europa diversa”. Cosi’ il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il discorso di apertura della dodicesima edizione della kermesse alla stazione Leopolda.

