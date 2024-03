Elezioni europee, le 5 opzioni per Sud chiama Nord. De Luca: “decidono i militanti”

StrettoWeb

E’ in corso l’assemblea nazionale di Sud chiama Nord a Taormina. Giornata cruciale per decidere la collocazione del partito fondato da Cateno De Luca alle prossime elezioni europee del prossimo giugno. Saranno i militanti a decidere se e come Sud chiama Nord si deve presentare (o non) alla tornata della prossima primavera.

Le opzioni per Sud chiama Nord

Ecco le cinque opzioni: presentarsi da soli con il simbolo Sud chiama Nord; presentare nostri candidati – nel collegio Sicilia/Sardegna – in una lista di partiti nazionali senza il nostro simbolo (come nel 2019); presentare nostri candidati in tutti i collegi in una lista di partiti nazionali che non la pensano come noi sull’Europa e sull’autonomia differenziata; promuovere un nuovo progetto politico con il nostro simbolo che includa anche altre forze politiche che si oppongono alle attuali politiche nazionali ed europee e che rimettano al centro l’Italia, con il comune denominatore: meno Europa, più Italia, più autonomia e più equità; non partecipare alle elezioni europee.

