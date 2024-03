Elezioni, i primi sondaggi delle comunali di Firenze. Tutti i DATI

StrettoWeb

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione dei membri spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Firenze oltre che dei Presidenti e dei Consigli di Quartiere. Si potrà votare in entrambe le giornate. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 23 giugno 2024, sempre su doppia giornata di voto.

Chi può votare

Possono votare per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Firenze oltre che dei Presidenti e dei Consigli di Quartiere elettrici ed elettori italiani residenti a Firenze, nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea anch’essi residenti nel Comune di Firenze già iscritti o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nella prevista lista elettorale aggiunta entro la data del 30 aprile prossimo.

Sondaggi

Dai primi sondaggi sembrerebbe avanti il candidato del centrosinistra rispetto a quello del centrodestra e di Italia Viva di Renzi. Ma è chiaro che la partita è tutta da giocare.

Sondaggio Quorum sulle Comunali a Firenze

Sara Funaro (Csx): 47,1%

Eike Schmidt (Cdx) 26,1%

Stefania Saccardi (Iv): 12,8%

Cecilia del Re (Civ): 6,1%

Dimitri Palagi (Sx): 3,8%

Ballottaggio Csx-Cdx:

Funaro 65,8%

Schmidt 34,2%

Ballottaggio Csx-IV:

Funaro 68,6%

Saccardi 31,4%

Sondaggio Emg sulle Comunali a Firenze

Sara Funaro (Csx): 40%

Eike Schmidt (Cdx) 32%

Stefania Saccardi (Iv): 17,5%

Dimitri Palagi (Sx): 7%

Candidato M5S: 3,5%

Sondaggio Emg sulle Comunali a Firenze – Liste

Pd: 25,5%

FdI: 16%

Iv: 10,5%

SI: 6%

+Eu: 4,5%

FI: 4,5%

Lega: 3,5%

Udc: 3%

PaP: 3%

Azione: 2,5%

M5S: 2,5%

RC: 1,5%

Possibile: 1%

