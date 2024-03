Elezioni in Calabria, Crosia “insieme” con Maria Teresa Aiello

StrettoWeb

In una svolta storica per Crosia, l’avvocato e insegnante Maria Teresa Aiello emerge come la candidata sindaco di spicco, sostenuta da una coalizione progressista che include il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e il movimento civico “La scelta giusta”. Questa candidatura unica è avallata dall’unanime supporto dei consiglieri comunali di opposizione uscenti Giovanni De Vico, Serafino Forciniti, Natalino Loria, Domenico Beraldi e dal fervido endorsement di Davide Tavernise, consigliere regionale della Calabria.

“Dopo dieci anni dell’amministrazione uscente, Crosia è pronta a voltare pagina” – dichiara il consigliere Tavernise. “La saggezza e l’expertise di Maria Teresa Aiello, insieme all’esperienza collettiva dei consiglieri comunali e del consigliere regionale, costituiscono il fondamento per un’era di rinascita. Le proposte innovative che verranno introdotte rappresentano una strategia olistica, frutto dell’unione di diverse correnti di pensiero, tutte orientate verso un futuro sostenibile e inclusivo per la nostra comunità”.

“Il recente periodo di difficoltà, segnato dal dissesto finanziario del comune, ha lasciato un’impronta indelebile. È giunto il momento di riscrivere la storia di Crosia. Con un impegno rinnovato, intendiamo avviare un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini, perché solo attraverso l’ascolto attivo delle loro voci possiamo ristabilire quel legame di fiducia con le istituzioni che tanto ci contraddistingue”.

