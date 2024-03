Elezioni Basilicata, Calenda: “da Pd e M5S spettacolo vergognoso”

StrettoWeb

Il leader di Azione, Carlo Calenda, sul caos PD-M5s in Basilicata: “Da ieri pomeriggio alle 4, dal ritiro del candidato dei 5 Stelle e del Pd abbiamo cercato Elly Schlein, il Partito democratico, per capire qual è il loro intendimento in Basilicata com’è giusto fare, essendo noi forza di opposizione. Devo dire con grande sconcerto che non siamo riusciti a parlare con nessuno. Al momento non c’è nessuna idea di cosa il partito democratico voglia fare. Mi risulta che sta cercando di ricomporre col Movimento 5 Stelle un asse su un’altra candidatura. Io penso che questo spettacolo sia piuttosto vergognoso per la Basilicata”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.