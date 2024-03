Efei Lab di Rogliano, iniziano i corsi di formazione nella nuova sede

StrettoWeb

Ricco e articolato programma per il nuovo centro Efei Lab di Rogliano, ubicato sulla Strada Statale 108 nei locali dell’ex ristorante DJ, che presto accoglierà i primi discenti di diversi corsi professionali E.C.M. Il primo corso si terrà il 5 e 6 aprile 2024 (crediti 11,2); a dissertare sul tema “Sistema sanitario nazionale luci e ombre: il grande malato da curare”. Docente: Giulia Balsamo.

Si andrà avanti il 12 e 13 aprile con l’incontro incentrato su “L’importanza della comunicazione nel settore sanitario: come le parole contribuiscono all’arte della cura”. Si tratta di evento di

‘Educazione continua in medicina”. (Crediti 11,2). Docente: David Conti. Un altro appuntamento è fissato per il 3 e il 4 maggio prossimi; il corso verterà su “Assistenza ai malati inguaribili” (Etica/ Normativa – 11,2 crediti). Docente: Giulia Balsamo.

Il 10 e l’11 maggio la lezione tratterà di “Whistlesblowing nel sistema sanitario” (Crediti 11,2). Docente: David Conti. Il 7 e l’8 giugno prossimi la sede Efei Lab di Rogliano ospiterà il corso di formazione su “Sanità pubblica e privata a confronto” (11,2 Crediti). Docente: Giulia Balsamo. Gli incontri continueranno il 14 e 15 giugno col corso sul tema: “Intelligenza artificiale e big data in sanità: impatti sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza dei pazienti” (11,2 crediti). Per l’occasione il docente formatore sarà nuovamente David Conti.

Dopo la pausa estiva le lezioni riprenderanno in autunno; il primo appuntamento è in programma per il 26 e 27 ottobre 2024. Il tema sarà “La sicurezza sul lavoro presso le strutture sanitarie” (Crediti 11,2). Docente: Giuseppe Barba. Il 22 e 23 novembre 2024 la tematica sarà incentrata su “Basic life support &defibrillation” (Crediti 11,2). Docente: Aldo Spotti.

Il centro Efei Lab di Rogliano inizia così il suo articolato e complesso percorso formativo, grazie alla competenza e alla esperienza maturata dall’ente in tanti anni di attività su tutto il territorio nazionale. I docenti, la partnership di livello e tutti i collaboratori che, col loro operato

metteranno in rete la sede di Rogliano con le altre sedi omologhe sparse per tutta la penisola, costituiscono una garanzia per Efei Lab: l’ente assicura professionalità e qualità per i suoi iter formativi corredati dalla relativa certificazione prevista dalla normativa vigente.

