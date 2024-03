Ecco “Maggio” il nuovo singolo di Gabriele Papalia

StrettoWeb

E’ uscito il nuovo singolo di Gabriele Papalia, che si intitola “Maggio” e che anticipa il secondo lavoro discografico del cantautore messinese che prende proprio il nome da questa canzone. Dopo l’album “Sono siciliano” del 2017, Gabriele Papalia presenta così il suo nuovo brano: “Maggio nasce esattamente un anno fa, in un periodo molto particolare della mia vita, nel quale mi sono trovato a vivere una fase particolarmente difficile da affrontare. E’ dedicata a tutti quei momenti in cui ci rinasciamo e, nei quali, tiriamo fuori un coraggio che non sapevamo di avere.

Parlo del rapporto con noi stessi, ma non solo. Nella mia canzone c’è anche la presenza di qualcuno che è sempre con noi. Figure che ci hanno fatto tanto bene nella vita e che restano, nonostante un’assenza fisica”.

Questo nuovo progetto musicale di Papalia, che ha la produzione di Joe Nevix, vedrà anche il coinvolgimento di una band formata da sei elementi: Antonio Alessi alla chitarra, Gianluca Sturniolo e Giuseppe Vita alle tastiere, Armando Fiorello al basso, Valentino Sesta alla batteria ed Eliana Mazzei è la voce femminile. “Nelle prossime settimane abbiamo l’intenzione di promuovere questo singolo e le nuove canzoni del secondo disco, attraverso una serie di eventi e attività che realizzerò insieme alla mia band”, conclude Papalia.

Il singolo “Maggio” è disponibile su tutte le piattaforme digitali di musica (Spotify, Amazon Music, Apple Music).

