Eccellenza, risultati e classifica: poker Bocale, Ravagnese corsara

A qualche giorno dall’eliminazione in Coppa Italia Dilettanti, fase nazionale, il Bocale reagisce e risponde alla grande, col poker al Digiesse Praia Tortora. E’ questo il risultato più rotondo della 24ª giornata di Eccellenza calabrese. In zona playoff, tra le reggine, anche la ReggioRavagnese reagisce bene e vince per 0-1 in casa dello Stilo Monasterace. In vetta, non sbaglia nessuno: successi per Sambiase, Vigor Lamezia, Soriano e Cittanova.

Risultati Eccellenza Calabria, 24ª giornata

Gioiosa Jonica-Vigor Lamezia 0-2

Bocale-Digiesse Praia Tortora 4-1

Cittanova-Isola Capo Rizzuto 2-1

Palmese-Paolana 1-2

Rende-Brancaleone 2-0

Sambiase-Morrone 3-0

Scalea-Soriano 1-2

Stilo Monasterace-ReggioRavagnese 0-1

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 59 Vigor Lamezia 53 Soriano 43 Cittanova 41 Brancaleone 37 Rende 36 Digiesse Praia Tortora 35 Bocale 35 ReggioRavagnese 34 Isola Capo Rizzuto 29 Palmese 25 Scalea 24 Paolana 20 Stilo Monasterace 18 Gioiosa Jonica 17 Morrone 17

