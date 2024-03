E adesso Renzi pensa di candidare Bassetti alle europee…

StrettoWeb

E alla fine Matteo Bassetti, virologo diventato famoso per le sue continue comparse nei talk show televisivi durante la pandemia di Covid-19, potrebbe decidere di buttarsi in politica: l’invito è quello di Matteo Renzi, che ha intenzione di rilanciare Italia Viva alle elezioni europee appunto. Bassetti ha partecipato alla Leopolda, “l’interesse della politica mi lusinga” ha detto ma poi ha frenato su un’eventuale candidatura aggiungendo con la sua solita delicata autostima: “Sono già il numero uno nel mio campo, non ho bisogno di farlo altrove“.

Bassetti non aveva escluso un incarico addirittura come Ministro della Salute quando qualcuno glielo aveva chiesto dalla stampa, “vedremo cosa succederà dopo il voto” aveva detto nell’autunno 2022 eppure Giorgia Meloni non ha mai pensato a lui né ad altre “viro-star” della pandemia, su cui ha avuto un approccio completamente diverso. Altri suoi colleghi si erano già candidati, tutti a sinistra: Andrea Crisanti per il Pd, Pier Luigi Lopalco per Articolo Uno dopo l’esperienza alla Regione Puglia. Chissà se adesso Bassetti li seguirà alle europee: Renzi ci sta provando davvero.

