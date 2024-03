Drone kamikaze attacca la Transnistria? La Moldavia esce allo scoperto

StrettoWeb

Notizia, accusa e smentita, tutto in poche ore. Le autorità locali hanno affermato che un drone kamikaze ha attaccato una base militare in Transnistria, la regione separatista filo-russa in Moldavia. Immagini rilanciate sui social da media della regione mostrano i resti di un elicottero che sarebbe stato distrutto nell’attacco. Secondo il primo canale della tv locale, a seguito dell’esplosione è scoppiato un incendio nella base a Tiraspol, capitale della regione separatista.

Tutto falso, però. La Moldavia ha smentito le notizie sull’attacco con drone in Transnistria, affermando che si tratta solo di “un tentativo di provocare paura e panico. Le autorità di Chisinau, in contatto con la parte ucraina, non confermano alcun attacco alla regione della Transnistria”, ha affermato il governo di Chisinau.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.