Droga nascosta nei mobili di casa, scatta l’arresto a Cosenza

Prosegue incessante l’attività di controllo dei Carabinieri per contrastare il mercato illegale di sostanze stupefacenti e ripristinare la legalità. Durante uno dei suddetti controllo, i militari della Compagnia di Cosenza hanno fermato un 22enne del posto per possesso illecito di sostanze psicotrope. Il soggetto è stato prima sottoposto a a perquisizione personale e poi domiciliare dove, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto gr. 226 di hashish suddivisi in 7 involucri in plastica termosaldata, gr. 110 di marijuana suddivisi in 4 involucri in plastica termosaldata occultati in un mobile.

Il giovane era provvisto anche di bilancino elettronico e di una somma, in contanti, corrispondente a 570 euro. Il 22enne,all’esito del giudizio per direttissima, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Stazione locale dei Carabinieri.

