Una vera e propria tragedia si è consumata a Grottazzolina, in provincia di Fermo, dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto da un terrazzo. Il corpo riverso a terra è stato trovato dai passanti, che hanno immediatamente allertato il 118, i cui operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo le ricostruzioni pare si sia trattato di un incidente, ma senza il coinvolgimento di altre persone.

