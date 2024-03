Dossieraggio, Scajola: “con il caso Matacena si voleva eliminare un politico”

StrettoWeb

“Striano era uno dei pilastri dell’indagine nel caso Matacena, e Federico Cafiero De Raho era il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Mi rimane il sospetto che quell’inchiesta avesse l’obiettivo di buttarla in caciara e che con un processo mediatico si potesse eliminare un politico che faceva il suo lavoro. In parte ci si è riusciti, anche se dopo anni in cui mi ero rinchiuso in me stesso la mia città mi ha eletto sindaco senza l’appoggio di nessun partito”. Lo ha detto, in un passaggio dell’intervista al giornale online Beemagazine, Claudio Scajola, in merito al caso relativo all’inchiesta di Perugia.

“E questo per me è stato il processo più importante“, ha precisato il sindaco di Imperia.

L’ex ministro Claudio Scajola, Chiara Rizzo ed altre tre persone erano finiti sotto processo nell’ambito dell’inchiesta sui presunti aiuti alla latitanza dell’ex deputato Amedeo Matacena.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.