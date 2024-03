Dossieraggio, l’allarme di Crosetto: “rischio che l’inchiesta finisca come quella a Palamara”

StrettoWeb

“Il rischio è che questa vicenda, come tante altre e come quella a Palamara, finisca senza alcun accertamento definitivo“. E’ questo l’allarme lanciato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando dell’inchiesta di Perugia sul dossieraggio durante il question time al Senato. “Il Parlamento – ha sottolineato – deve interrogarsi sulle regole in atto, sulle persone che di queste cose possono abusare, su quelle che su queste cose possano avere interessi, su come queste cose possano influenzare la vita democratica e politica indipendentemente dalle parti. Questa è una cosa che, secondo me, deve fare il Parlamento.

Mi auguro che questo percorso venga fatto dal Copasir, dalla Commissione Antimafia, dalla commissione speciale, non sta al governo o a me dirlo. Va ripristinata la credibilità delle istituzioni nel suo complesso“.

Dal dossieraggio “nessun problema per la sicurezza nazionale”

“Non penso ci siano dietro questa vicenda delle problematiche che possano riguardare la sicurezza nazionale dal punto di vista militare e della difesa del Paese“, ha detto ancora Crosetto. “Il Parlamento – ha sottolineato – deve interrogarsi sulle regole in atto, sulle persone che di queste cose possono abusare, su quelle che su queste cose possano avere interessi, su come queste cose possano influenzare la vita democratica e politica indipendentemente dalle parti“.

“Questa è una cosa che, secondo me, deve fare il Parlamento – ha concluso -, perché il rischio è che questa vicenda, come tante altre e come quella a Palamara, finisca senza alcun accertamento definitivo. Mi auguro che questo percorso venga fatto dal Copasir, dalla Commissione Antimafia, dalla commissione speciale, non sta al governo o a me dirlo. Va ripristinata la credibilità delle istituzioni nel suo complesso“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.