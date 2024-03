Donna incinta inizia il travaglio in volo: il pilota lascia i comandi e aiuta il bimbo a nascere

StrettoWeb

Incredibile avventura per una mamma sul volo della VietJet partito da Taipei (Taiwan) e diretto a Bangkok. La donna è entrata in travaglio mentre era in volo e dopo l’annuncio delle hostess il pilota ha lasciato i comandi al suo co-pilota e ha aiutato la donna a partorire. Il piccolo è stato chiamato “Sky” in quanto è nato in volo, mamma e bimbo stanno bene. La donna ha iniziato il travaglio nel bagno dell’aereo che è stato trasformato per l’occasione in una sala parto.

