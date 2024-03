Domotek Volley-Viagrande, reggini a caccia del 16° sigillo: la presentazione del match di sabato

StrettoWeb

Un ingresso scoppiettante sulla scena del campionato sfoggiando due vittorie in trasferta una dietro l’altra, la prima al PalaValentia soverchiando la Tonno Callipo, la seconda a Fiumefreddo prevalendo sulla Costa Dolci, poi il buio più pesto per due mesi fino a riassaporare il chiarore della luce dei tre punti il 17 dicembre, sempre lontano da casa, imponendo le proprie qualità sulla Sicily F.lli Anastasi Messina.

Questo il tortuoso itinerario della Systemia Viagrande che sabato al PalaCalafiore, appuntamento alle 18, in occasione della diciannovesima giornata, renderà visita alla Domotek Volley Reggio Calabria. Prima in classifica, otto punti di vantaggio sulla seconda, dieci sulla terza, padrona di quarantacinque set su quarantacinque, unica e sola squadra dei campionati nazionali maschili che alcun avversario sia riuscito ad affondare nel corso della stagione: la formazione amaranto, terminata la breve sosta al porto del riposo ritagliato dal calendario.

Da lì ha assistito agli inediti ruzzoloni di quelle che erano rimaste, a parte quella reggina, le “Armate Invincibili” della Serie B: EnergyTime Spike Devils Campobasso (che, peraltro, ha perso il primato nel girone G a vantaggio della BCC Colli Albani Genzano) e Volley Club Grottaglie (prima con ampio margine nel girone H nonostante la sorprendente caduta casalinga con la N.V.G Joivolley). Adesso, però, è tempo di riprendere la via del mare aperto e di farlo con il vento in poppa seguendo la rotta fissata dalla propria bussola: quella segnata dal lavoro metodico e quotidiano in ogni seduta di allenamento ed in palestra.

Coach Polimeni non vaga alla ricerca di scorciatoie: la partita della vita è sempre quella che segue, è sempre quella da preparare con diligenza, è sempre quella da avvicinare con la sensibilità, tecnica e psicologica, essenziale per non tralasciare nemmeno il particolare apparentemente insignificante. Se questo è il presupposto, ne deriva che per la truppa Domotek Volley le indicazioni provenienti dalle gerarchie in classifica sono da accantonare con forza: il modo migliore per salvaguardare il giusto livello di tensione qualunque sia il livello della rosa avversaria. Anche perché, finiti dentro la galleria che porta all’ultimo miglio della stagione regolare, chiunque o quasi nel tratto rimasto a disposizione compete per un obiettivo importante, si chiami playoff o si chiami salvezza.

Sabato la corazzata calabrese duellerà con un sestetto che, racimolati fin qui nove punti, rischia seriamente di inabissarsi nelle profondità della Serie C. Gli occhi, dunque, non dovranno limitarsi ad essere aperti, ma spalancati, soprattutto tenendo presente, in vista del rush finale, che il team reggino non ha la benché minima intenzione di rinunciare alla posizione migliore nel girone a tre da cui verrà fuori la prima promossa in Serie A3. Il successo pieno, pertanto, è la sola opzione prevista dalla Domotek Volley per ciascuna delle sette frazioni rimaste prima della conclusione del percorso.

Serie B Nazionale, le partite della 19ª Giornata

Si presenta a tinte vivaci il quadro che racchiude le altre gare della diciannovesima giornata: la Ciclope Volley, seconda in graduatoria, oltrepasserà il mare dello Stretto per salire fino al nord della Calabria. Ad aspettarla la Volley Bisignano, che vive un brillante stato di forma certificato dalla vittoria, sabato scorso, in casa della Datterino Letojanni, e fermamente decisa ad imprimere la sgasata decisiva verso la permanenza in Serie B. Il match contro la Tonno Callipo Vibo Valentia nel bollente Tensostatico “Triolo” di Solarino rappresenta, per la Paomar Volley, in terza piazza, una occasione ghiotta per rendere torrida la lotta per la conquista della seconda postazione utile in funzione dell’accesso ai playoff.

Derby che mette nel ricco piatto di giornata punti di vitale importanza quello tra Aquila Bronte, a caccia di uno degli ultimi biglietti per salire in corsa sul convoglio della promozione, e Costa Dolci Fiumefreddo, nel bel mezzo della mischia per schivare il pericolo chiamato retrocessione. La Re Borbone Palermo, a tal proposito, approfittando del match al PalaOreto con il fanalino di coda Sicily F.lli Anastasi Messina, scenderà in campo per riprendere confidenza con il successo pieno dopo quattro insuccessi in serie e guadagnare terreno sulle dirette concorrenti per la salvezza. A completare la cornice del turno la sfida tra Raffaele Lamezia e Datterino Letojanni.

