Dittatura Domotek Volley: anche Ciclope Bronte si arrende in 3 set al PalaCalafiore

StrettoWeb

“D” come dittatura. “D” come Domotek Volley Reggio Calabria. Tanto in casa davanti al pubblico festante del PalaCalafiore, quanto in trasferta in tutti i campi del Girone I, la Domotek Volley impone la propria legge. I reggini sono in testa al girone da inizio stagione, con la vittoria di oggi sono 15 su 15. E la sfida del pomeriggio del PalaCalafiore era tutt’altro che banale: Domotek Volley-Ciclope Bronte, prima contro seconda.

I siciliani, all’andata, erano andati vicinissimi a strappare un set ai reggini. Quest’oggi hanno tenuto botta per i primi due set conclusi 25-22 e 25-21, nel terzo i ragazzi di coach Polimeni hanno dilagato fino al 25-14 finale. Per capitan Laganà e compagni solo vittorie per 3 set a 0, 45 i parziali portati a casa, così come i punti in classifica, +11 su Ciclope Bronte ferma a 34. I reggini sembrano imbattibili: probabilmente chi strapperà loro un set si riterrà soddisfatto. Ammesso che qualcuno ci riesca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.