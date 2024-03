Domenica delle Palme, le straordinarie immagini di Gallico | VIDEO

StrettoWeb

Spettacolare giornata primaverile in riva allo Stretto di Messina in questa Domenica delle Palme, ricorrenza di inizio della Settimana Santa che sfocerà, la prossima domenica, nella Pasqua di Resurrezione. Quest’oggi le temperature, in riva allo Stretto, hanno raggiunto i 23 gradi e addirittura si potrebbe andare in giro con le maniche corte.

La mattina presto, invece, la temperatura era scesa sino a 12 gradi, più o meno fresca, tipica del periodo e senza anomale, poi lo sbalzo di ben 11 gradi. E’ indubbiamente un’escursione termica insolita per Reggio ma usuale per le zone della Piana o del cosentino.

Straordinarie le immagini di Gallico, che riportiamo in alto, di Renzo Pellicano.

