Domenica ingresso gratuito a Taormina e Naxos

Tra storia dell’arte e drammaturgia, sarà la tradizione del teatro nell’antica Grecia il tema del laboratorio didattico per i bambini di domenica 3 marzo al Museo di Naxos, consueto appuntamento per le famiglie che, come predisposto dalla Regione Siciliana, prevede ogni prima domenica del mese l’ingresso gratuito in tutti i siti, i musei e i parchi dell’isola.

Un giorno molto atteso dalla comunità del territorio e che il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto dall’archeologa Gabriella Tigano, arricchisce con progetti didattici pensati per coinvolgere i visitatori più piccoli e le loro famiglie con l’obiettivo di far conoscere loro il patrimonio archeologico di Naxos, prima colonia dei Greci in Sicilia, e stimolare il senso di appartenenza e la riscoperta del proprio passato così legato a quella che è considerata la culla della civiltà europea e occidentale. Il laboratorio sul teatro di domenica 3 marzo è organizzato dalle operatrici culturali di Civita Sicilia, gestore dei servizi museali nei siti del Parco, ed è rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni di età. La partecipazione costa 5 euro e si inizia alle 10 con una visita al Museo archeologico di Naxos per conoscere la collezione di reperti che vi è custodita. Per prenotarsi basta un messaggio su whatsapp al 3299730771.

Con il mese di marzo e l’arrivo della primavera si allunga progressivamente l’orario di visita nei siti del Parco che quindi saranno aperti dalle 9 alle 17 e dove il mese di febbraio appena concluso ha registrato nei due siti di Taormina e Naxos complessivamente 27.603 visitatori (+23% rispetto al febbraio 2023): 26.921 a Taormina (nel febbraio 2023 erano stati 21.783, +23%) e 682 a Naxos (nel febbraio 2023 erano stati 609, +12%). Dati (fonte Aditus, gestore dei servizi aggiuntivi del Parco) che confermano l’andamento di crescita costante che già nel 2023 ha consentito al Parco Naxos Taormina di raggiungere lo storico record di 1.028.954 di presenze complessive nei tre siti (Taormina, Naxos e Isola Bella, sito aperto solo da giugno a ottobre 2023 per lavori di manutenzione straordinaria). Numeri che non includono le presenze in termini di spettatori, ossia gli ingressi degli spettacoli serali a Taormina e Naxos per eventi autoprodotti, in convenzione o in concessione con atri enti, pubblici e privati.

A Taormina ha chiuso ieri i battenti a Palazzo Ciampoli la mostra fotografica sui cinquanta anni dei Bronzi di Riace in corso da dicembre e in prestito dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Contestualmente il Parco Naxos Taormina avvierà al Ciampoli i lavori propedeutici alla mostra archeologica e multimediale sull’antica Tauromenion in programma per fine primavera.

Mentre al Teatro Antico è in corso l’allestimento del ponteggio per l’importante intervento di restauro del “Porticus Post Scaenam”, progetto che sarà illustrato nei prossimi giorni.

Proseguono infine i lavori di manutenzione straordinaria a Isola Bella, sito delicatissimo – attualmente chiuso al pubblico – che necessita periodici interventi per mitigare i danni della salsedine e delle mareggiate invernali. In fase di ultimazione l’intero impianto elettrico sostituito con un sistema a norma. Si conta di riaprirla alle visite già in primavera, assecondando le richieste delle centinaia di migliaia di turisti in arrivo a Taormina e Naxos già da Pasqua, con l’inizio dell’alta stagione.

