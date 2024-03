Non rispetta il divieto di avvicinamento alla moglie: in arresto cirotano

StrettoWeb

Un altro episodio di violenza all’interno delle mura domestiche: è accaduto a Verzino, nel cirotano, dove un uomo di 63 anni è stato tratto in arresto dai Carabinieri di cirò Marina. L’uomo, già condannato per maltrattamenti, ha infatti violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, in questo caso la moglie, una casalinga di 55 anni. La donna infatti, dopo anni di soprusi e violenze fisiche e verbali, ha deciso di sporgere denuncia lo scorso gennaio.

Il 63enne era stato quindi allontanato dalla casa familiare ma non si era mai dato per vinto. Ha, infatti, seguito la 55enne fino in caserma dai Carabinieri, dove è stata convocata per ragioni d’ufficio, e ha tentato di approcciarla violando la misura cautelare. L’uomo è stato pertanto fermato dai militari e, questa volta, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

