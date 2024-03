Disastro marciapiedi degradati a Pellaro: “pozzetto pericoloso, si intervenga”

StrettoWeb

Il Referente unico dell’ANCADIC, Vincenzo Crea, ha portato a conoscenza dei competenti Uffici comunali e della città metropolitana di Reggio Calabria che un tratto del marciapiede pubblico di via Pietro Malara è pericoloso per la presenza sullo stesso di un pozzetto di servizio dell’illuminazione pubblica sprovvisto di copertura che minaccia l’integrità fisica dei passanti e per lo stato di forte degrado in cui versa il marciapiede sul quale non mancano escrementi canine.

“Vi è di più – si legge in una nota –. Sul marciapiede, che in alcuni tratti è profondamente dissestato, addirittura vi è cresciuta bassa vegetazione spontanea e arbustiva, in alcuni punti gli arbusti delle piante si sono ramificati tra gli elementi verticali della ringhiera metallica di protezione dalla caduta dall’alto che hanno determinato una notevole inclinazione di un tratto della struttura metallica su cui gli arbusti si appoggiano e determinano una spinta sulla stessa verso l’esterno che potrebbe portare al crollo del tratto di struttura di cui si parla.

L’ANCADIC domanda a quando l’intervento manutentivo da parte dell’Amministrazione comunale? Quanto sopra a salvaguardia dei pedoni“, conclude la nota stampa.

